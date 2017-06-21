Последнее обновление: 21.06.2017 14:58

Прибыль Adobe превысила прогнозы благодаря облачным сервисам

Компания Adobe Systems Inc отчиталась о превысившей ожидания квартальной прибыли и опубликовала лучший, чем ожидалось, прогноз на текущий квартал, продолжая выигрывать от перехода на облачную модель распространения программного обеспечения.

Акциии компании подорожали примерно на 4 процента до рекордного уровня $146 в ходе торгов после официального закрытия биржевой сессии во вторник.

Adobe развивает облачные подписки на продукты, которые приносят более предсказуемые доходы, нежели продажа пакетов лицензированного ПО.

Выручка подразделения цифрового мультимедиа, которое занимается разработкой облачного сервиса Creative Cloud, увеличилась во втором квартале на 29 процентов до $1,21 миллиарда. Это превзошло ожидания аналитиков, прогнозировавших показатель на уровне $1,17 миллиарда, по данным исследовательской фирмы FactSet.

Среднегодовой регулярный доход в подразделении цифрового мультимедиа составил $4,56 миллиарда, также превысив прогнозы аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $4,54 миллиарда.

Adobe рассчитывает на рост показателя на $300 миллионов в третьем квартале.

Выручка от подписок увеличилась примерно на 37 процентов до $1,48 миллиарда за три месяца, завершившихся 2 июня.

Согласно прогнозу Adobe, скорректированная прибыль в третьем квартале составит $1,00 на акцию, а выручка - $1,82 миллиарда. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали прибыль на уровне 97 центов на акцию при выручке $1,80 миллиарда.

Чистая прибыль Adobe во втором квартале повысилась до $374,4 миллиона, или 75 центов на акцию, с $244,1 миллиона, или 48 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Без учета разовых статей баланса компания заработала $1,02 на акцию.

Выручка подскочила на 26,7 процента до $1,77 миллиарда.

Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 95 центов на акцию при выручке в $1,73 миллиарда.

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