Существующие риски для мировой экономики ослабли, но возникают новые - ЕЦБ

Риски для роста мировой экономики, похоже, снизились, при этом рынки пока спокойно реагируют на ужесточение политики Федрезерва, сообщил Европейский центральный банк в среду в регулярном экономическом бюллетене.

Однако прогноз по-прежнему смещен в сторону понижения в связи с новыми факторами, в особенности сигналами США, которые позволяют говорить о сдвиге в сторону протекционизма.

Вероятность резкого ухудшения глобальной финансовой обстановки, похоже, снизилась, состояние экономики крупных развивающихся рынков, вероятно, улучшилось по сравнению с последними годами, а направленная на поддержку роста политика Китая ослабила беспокойство в отношении краткосрочного прогноза, сообщил ЕЦБ.

"Осторожный тон Федеральной резервной системы вместе с очень постепенными темпами ужесточения денежно-кредитной политики, а также ослабление уязвимости крупных развивающихся рынков, похоже, снизили риск беспорядочного ужесточения условий на мировых финансовых рынках", - сообщил регулятор.

Однако новые источники риска, в особенности вероятное смещение курса политики США в сторону протекционизма, может оказать существенное давление на мировую экономику, считает ЕЦБ.

Уязвимость китайской экономики в среднесрочной перспективе также весьма высока, учитывая продолжающийся рост левериджа, тогда как вероятность болезненных переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза остается источником для беспокойства, сообщил регулятор.

"Таким образом, хотя некоторые риски, похоже, снизились, в целом баланс рисков для глобального прогноза остается смещен в сторону понижения", - сообщил ЕЦБ.