В Японии на день остановили работу завода Honda из-за кибератаки

Система управления производственными линиями автоконцерна Honda в Японии и за рубежом в конце прошлой недели подверглась кибератаке, завод в был Саяме остановлен, сообщила газета "Асахи".

В воскресенье выяснилось, что система управления производственными линиями заражена вредоносной программой-шифровальщиком. За разблокировку данных злоумышленники требовали вознаграждение.

Во вторник система возобновила работу.

Агентство Киодо уточняет, что вирус был аналогичен Wannacry, который заблокировал данные компьютеров по всему миру в середине мая.

Масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах, об этом ранее сообщал директор Европола Роб Уэйнрайт. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WannaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространялся в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру 12 мая, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.