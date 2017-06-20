Доллар побил рекорд 3 недель после комментариев ФРС, фунт падает

Доллар установил трехнедельный максимум во вторник после комментариев ФРС, которые укрепили ожидания дальнейших повышений ставок; британский фунт снижается после противоречивых сигналов от Банка Англии.

Британская валюта потеряла почти цент к доллару США после того, как глава Банка Англии Марк Карни сказал, что пока не время поднимать ставки. На прошлой неделе три чиновника регулятора проголосовали за повышение ставки.

Однако Карни предупредил о слабом росте зарплат и ударе по доходам во время подготовки Великобритании к выходу из ЕС - такие заявления обрушили фунт до недельного минимума значением $1,2661.

Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, напротив, сказал в понедельник, что укрепление рынка труда в США должно помочь подстегнуть инфляцию, намекая, что недавние слабые экономические данные не отразятся на планах ФРС.

Индекс доллара к 15.25 МСК добрался до 97,551 пункта, предварительно установив рекорд с конца мая на уровне 97,648 пункта.

Теперь инвесторы оценивают шансы повышения ставок ФРС до конца года в 50 процентов, согласно CME FedWatch.

По отношению к иене доллар снизился на 0,15 процента до 111,34 иены. Ранее доллар поднялся до максимума с 26 мая, 111,90 иены.

Американская валюта может вырасти к иене, особенно после того, как на прошлой неделе глава Банка Японии Харухико Курода дал понять, что банк не спешит сворачивать обширную программу стимулирования, сказал Тен Тек Ленг, аналитик UBS WealthManagement в Сингапуре.

Евро вырос на 0,05 процента до $1,1155, оставаясь недалеко от трехнедельного минимума.