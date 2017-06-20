Санкции Запада могут разрушить надежды России на повышение рейтинга - S&P

Новые санкции Запада в отношении России могут стать препятствием для возвращения ей рейтинга инвестиционного уровня, сказал ведущий аналитик по суверенным рейтингам агентства S&P Global во вторник.

Глава подразделения суверенных рейтингов агентства Моритц Кремер сказал, что на данный момент позитивный прогноз относительно российского рейтинга "BB+" остается "оправданным". Однако "ухудшение геополитических рисков может понизить шансы на повышение (рейтинга)".

"Это связано с тем, что последствия, к примеру, ужесточения санкционного режима могут стать препятствием для восстановления российской экономики с учетом финансовых, но также и вероятных политических рисков".

В то же время агентство видит "реальные" шансы на понижение кредитного рейтинга Китая, сказал Кремер.

Сейчас Китаю присвоен рейтинг "AA-" с негативным прогнозом, но S&P внимательно следит за действиями Пекина, после того как агентство Moody's в мае понизило рейтинг второй по величине в мире экономики на одну ступень в связи с растущим числом долгов и ослаблением финансового потенциала.

"Прогноз по рейтингу Китая негативный, что говорит о реальной возможности понижения", - сказал Кремер.

Он сказал, что решение, вероятно, будет определяться способностью Китая оказаться от стратегии подогреваемого кредитованием роста, основанной на инвестициях, в пользу более сбалансированной и устойчивой стратегии, опирающейся на внутреннее потребление.