Повышать ставки пока не время - глава Банка Англии

Сейчас не время повышать ставки, сказал во вторник глава Банка Англии Марк Карни, предупредив, что и так слабый рост зарплат грозит дальнейшим ухудшением динамики в экономике, в то время как Великобритания готовится выйти из Евросоюза.

Карни, выступая через день после официального начала переговоров о Brexit, свел на нет любую перспективу того, что он может присоединиться к трем чиновникам Банка Англии, которые на прошлой неделе неожиданно проголосовали за повышение ставок с рекордно низкого уровня в 0,25 процента.

Центробанку пришлось столкнуться с ростом цен, во многом связанным с падением фунта стерлингов после референдума о выходе Британии из ЕС в июне 2016 года, и одновременным замедлением увеличения зарплат, в то время как экономика утратила основную часть возникшей в прошлом году движущей силы.

Неопределенный итог переговоров о Brexit также может оказать давление на компании и потребителей.

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд сказал, что важно избежать "края обрыва", когда Британия выйдет из ЕС в 2019 году, и заключить переходное торговое соглашение до момента достижения окончательной договоренности.

Повышение ставки сейчас неуместно, сказал Карни.

"Пока не время начинать эту корректировку, - сказал он. - В ближайшие месяцы я бы хотел увидеть степень, в которой другие компоненты спроса компенсируют ослабление роста потребления, начнут ли укрепляться зарплаты и, в целом, как экономика будет реагировать на... действительность, учитывая переговоры о Brexit".