Австралия ограничит экспорт газа для снижения цен на энергоресурсы

Правительство Австралии заявило, что будет ограничивать экспорт газа со следующего года с целью сдержать растущие цены на энергоресурсы на внутреннем рынке, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Большинство австралийцев сталкивается с растущими ценами на энергию, поскольку власти штатов ограничили дальнейшую разведку газа", — поясняет агентство. При этом взамен устаревших энергостанций, которые скоро будут выведены из эксплуатации, не строится новых угольных электростанций.

Как сообщает агентство, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил во вторник, что правительство не потерпит ситуации, когда покупатели из Японии платят за газ Австралии меньше, чем некоторые местные компании.

С июля власти страны начнут вводить новые нормативные требования, согласно которым такие компании, как Santos и Origin, а также местные подразделения ExxonMobil и Shell будут обязаны предоставлять клиентам из Австралии приоритетный доступ к газоснабжению до экспорта.