Последнее обновление: 20.06.2017 16:29

В Польше началось строительство завода Mercedes-Benz

Категории: Польша Авто

Немецкий автостроительный концерн Daimler AG начал строительство первого завода Mercedes-Benz на территории Польши.

Как сообщает пресс-служба концерна, в польском городе Яворе будет построен завод по выпуску двигателей.

Предприятие будет выпускать двигатели внутреннего сгорания и гибридные двигатели. Запуск производства намечен на 2019 год. Объем инвестиций оценивается в 500 млн евро. В результате его реализации будет создано около 500 рабочих мест, сказано в сообщении.

Ранее концерн заявлял о планах построить в Яворе завод, где будут производиться автомобили на платформе полноприводного модуля MRA - на нем в настоящее время базируются престижные модели бренда Mercedes, в том числе седаны C-, E-, S-Class и кроссоверы (GLC).

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