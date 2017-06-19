Аргентина выходит на рынок со столетними евробондами

Начало этой недели станет одним из самых напряженных на рынке суверенных заимствований развивающихся стран за долгое время. Помимо России, которая вышла на рынок с двумя траншами евробондов - на 10 и 30 лет (сумма, как ожидается, составит $3 млрд), и Нигерии с 5-летним выпуском на $300 млн, редкий инструмент предложила инвесторам Аргентина.

Аргентина, один из самых активных эмитентов последних лет на развивающихся рынках, размещает долларовые евробонды со сроком обращения 100 лет, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Букраннерами выступают Citi и HSBC.

Ориентир доходности - около 8,25% годовых.

Столетние выпуски ранее размещала Мексика - в евро, фунтах и долларах (соответственно в 2015, 2014 и 2010 годах).