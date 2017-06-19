Россия выехала из рецессии на танках и нефти

Экономика России продолжает усиливать свой военно-сырьевой крен, фиксируя рост лишь в секторах, которые связаны с производством оружия, добычей природных ресурсов и их транспортировкой за рубеж, пишет finanz.ru.

В пятницу Росстат официально подтвердил окончание самой продолжительной за 20 лет рецессии: ВВП вышел в плюс второй квартал подряд, прибавив, по окончательной оценке, 0,5%.

Этот успех, однако, был практически полностью обеспечен ростом цен на нефть и гособоронзаказом, отмечают в понедельник экономисты БКС и ФК "Уралсиб".

Основной вклад в рост ВВП внесли добыча полезных ископаемых (+3,5%) и транспорт (+3,3%), а также сектор госуправления и обеспечения военной безопасности (+1,9%).

Еще 1,6% к итоговому показателю прибавил приток чистых налогов. Но их источник - это, в первую очередь, нефтегазовые корпорации, выручка которых подскочила вместе с двукратным ростом нефтяных котировок.

"Остальная экономика продолжила стагнировать или умеренно снижаться", - констатирует главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Отрицательный вклад в ВВП внесли строительство (-4,5%), коммуникации (-2,3%) и здравоохранение (-1,9%). Оптовая и розничная торговля остались около нуля. Даже сельское хозяйство сократилось на 0,9%, несмотря на эмбарго на импорт продовольствия.

Из статистики следует, что между сырьевым сектором и остальной экономикой "сформировался колоссальный разрыв", который указывает на "хрупкость сформировавшегося тренда на восстановление", говорит Тихомиров.

Пока экономический рост - это лишь эффект низкой базы прошлого года в части цен на сырье, указывает он: так, по данным Минфина, в среднем каждый баррель российской нефти продавался за рубеж в январе-марте по 52,04 доллара, а год назад - по 31,99 доллара.

Если цены на нефть останутся стабильными, экономика продолжит показывать плюс еще несколько кварталов, этот эффект, однако, может сойти на нет если власти не начнут реализацию структурных реформ, предупреждает Тихомиров.

По данным ВШЭ, за время кризиса доля секторов, связанных с добычей сырья, в российском ВВП с 7,8% в 2013 году выросла до 8,2% в 2016-м. Доля оборонных производств и госуправления поднялась с 5,5% до 5,8%.

В результате общий вес в экономике сырьевых и военных отраслей достиг максимума по крайней мере с 2011 года.