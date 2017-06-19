Украинский суд конфисковал Одесский НПЗ в пользу государства

Одесский районный суд принял решение о спецконфискации имущественного комплекса Одесского нефтеперерабатывающего завода в собственность государства, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко в понедельник на странице в Facebook.

"В рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ… Завод перешел в собственность государства в лице кабинета министров", - написал Луценко.

Одесский НПЗ является четвертым по мощности украинским нефтеперерабатывающим заводом и стратегически важным объектом для экономики государства.

В апреле суд арестовал одного из заместителей генерального директора Одесского НПЗ по подозрению в причастности к вывозу нефтепродуктов в рамках "дела" бизнесмена Сергея Курченко. Бывший гендиректор и исполнительный директор завода объявлены в розыск.

В марте 2016 года Генеральная прокуратура Украины заявила, что подозревает Курченко в руководстве преступной организацией, которая с 2010 по начало 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

Курченко — украинский бизнесмен, владелец ГК ВЕТЭК, "Газ Украины". Также емуу принадлежат "Брокбизнесбанк" и "РеалБанк". Генпрокуратура Украины обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия "Укргаздобыча", а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов.