Беларусь проводит road show евробондов в США и Европе

Беларусь с 19 июня проводит road show евробондов в США и Европе, сообщило Министерство финансов.

С 19 июня в США и Европе проводится road show еврооблигаций, номинированных в долларах. В зависимости от рыночных условий Беларусь планирует разместить два выпуска евробондов на 5 и 10 лет. Организаторами выступят Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.

В рамках road show пройдут презентационные акции, состоятся встречи с потенциальными инвесторами.

Конкретные сроки размещения новых выпусков белорусских еврооблигаций и объем эмиссии пока не разглашаются.

Как сообщалось, Беларусь рассчитывает рефинансировать еврооблигации на $800 млн со сроком погашения в начале января 2018 года и для этого продолжает работу над новым выпуском евробондов. В 2011 году Беларусь разместила еврооблигации на сумму $800 млн со ставкой 8,95% и погашением 26 января 2018 года.