Последнее обновление: 19.06.2017 16:59

Минфин РФ во вторник размещает евробонды в долларах на 10 и 30 лет

В понедельник Россия размещает 10-летние и 30-летние евробонды в долларад, сообщил "Интерфаксу" источник. Евробонды размещаются с использованием инфраструктуры НРД и Euroclear.

Ориентир доходности 10-летнего транша евробондов РФ составляет 4-4,5%, 30-летнего - 5-5,5%, сообщил источник.

Организатором нового размещения, как и обоих прошлогодних траншей, выступает "ВТБ Капитал".

Ранее глава Минфина Антн Силуанов говорил, что в ближайшую трехлетку министерство планирует занимать на внешнем рынке путем размещения новых выпусков евробондов по $3 млрд, кроме того, продолжит практику обмена старых выпусков.

"На внешних рынках трешку, мы не хотим больше занимать, и будет продолжаться еще обмен постепенно. Поэтому заимствование на рынках - $3 млрд, потом уточнение на величину обмена, но не больше ($7 млрд)", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по внешним заимствованиям на 2018-2020 годы.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование