Минфин РФ во вторник размещает евробонды в долларах на 10 и 30 лет

В понедельник Россия размещает 10-летние и 30-летние евробонды в долларад, сообщил "Интерфаксу" источник. Евробонды размещаются с использованием инфраструктуры НРД и Euroclear.

Ориентир доходности 10-летнего транша евробондов РФ составляет 4-4,5%, 30-летнего - 5-5,5%, сообщил источник.

Организатором нового размещения, как и обоих прошлогодних траншей, выступает "ВТБ Капитал".

Ранее глава Минфина Антн Силуанов говорил, что в ближайшую трехлетку министерство планирует занимать на внешнем рынке путем размещения новых выпусков евробондов по $3 млрд, кроме того, продолжит практику обмена старых выпусков.

"На внешних рынках трешку, мы не хотим больше занимать, и будет продолжаться еще обмен постепенно. Поэтому заимствование на рынках - $3 млрд, потом уточнение на величину обмена, но не больше ($7 млрд)", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по внешним заимствованиям на 2018-2020 годы.