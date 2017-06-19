Евросоюз вводит 5-летнюю пошлину на стальную арматуру из Беларуси.

"Комиссия решила ввести окончательные антидемпинговые меры против импорта стальной арматуры из Беларуси. Ввозные пошлины защитят европейских производителей от недобросовестной белорусской конкуренции в ближайшие пять лет", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

В нем отмечается, что продукция из Беларуси продавалась в Европе по ценам более чем на 58% ниже ее нормальной рыночной стоимости.

Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование по стальной арматуре, происходящей из Республики Беларусь, 31 марта 2016 года. Единственным производителем такой продукции в стране является Белорусский металлургический завод.

Жалоба была подана Европейской ассоциацией производителей стали (Eurofer) от имени компаний, на долю которых приходится 25% рынка арматуры в ЕС. Основанием для расследования стали предоставленные Eurofer данные, свидетельствующие о росте импорта из Беларуси арматуры по ценам ниже рыночных.

В Eurofer заявили, что объем и цены импорта оказали отрицательное влияние на объемы продаж и уровень цен на рынке Евросоюза, что приводит к существенным неблагоприятным последствиям для финансового положения промышленных предприятий ЕС.

Основываясь на первоначальных выводах расследования, Еврокомиссия уже в декабре 2016 года ввела антидемпинговую пошлину на продукцию БМЗ в размере 12,5% сроком на 5 лет.

На Белорусском металлургическом заводе отмечали, что, инициируя расследование, европейские производители стремятся защитить свои интересы в условиях избыточного предложения и резкого падения цен на рынке в условиях значительного снижения уровня потребления металлопродукции.