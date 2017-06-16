Последнее обновление: 16.06.2017 17:30

Назарбаев предложил создать международную криптовалюту

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил ввести глобальную криптовалюту.

"Пришло время серьезно рассмотреть вопрос о введении международной расчетно-платежной единицы. Она позволит избавить мир от валютных войн, спекуляции, избежать перекосов в торговых отношениях, снизить волатильность на рынке", - сказал Н.Назарбаев, выступая на пленарной сессии Х Астанинского экономического форума в пятницу.

По его словам, такая валюта должна иметь "простой транспарентный механизм эмиссии, подвластный ее потребителям". "С учётом цифровизации, развития таких технологий как блокчейн, такая расчетная единица может быть создана в виде криптовалюты. Важно, чтобы она базировалась не на абстрактном доверии, а на обеспечении конкретными активами", - подчеркнул президент Казахстана.

Введение глобальной валюты возможно путем создания пула центральных банков, например, при специально созданном комитете ООН, считает Н.Назарбаев.

"(В данном пуле) должно быть равноправное, справедливое представительство всех стран и его миссий. Вопрос, конечно, непростой. Нам надо говорить и решать его", - отметил глава государства.

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