Власти Беларуси стимулируют заготовку металлолома у населения

Александр Лукашенко 16 июня подписал указ № 212 "Об открытии специальных счетов".

Документом предусматривается открытие специальных счетов заготовительными организациями ГО "Белвторчермет" в обслуживающих банках, которые будут пополняться за счет финансовых ресурсов основного потребителя металлолома - ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" для дальнейших расчетов с ломосдатчиками.

"Указ направлен на стимулирование заготовки металлолома у населения, его более полного вовлечения в хозяйственный оборот страны", - говорится в комментарии к указу.