Последнее обновление: 16.06.2017 17:30

Казахстан снизил оценку стоимости расширения проекта Карачаганак вдвое

Оценочная стоимость проекта по увеличению добычи на газоконденсатном месторождении Карачаганак, составлявшая в прошлом году $9 миллиардов, уменьшилась наполовину, сообщил высокопоставленный чиновник в сфере энергетики Казахстана в пятницу.

Стоимость может снизиться ещё больше, сказал генеральный директор ТОО PSA Мурат Журебеков.

PSA является подразделением казахстанской национальной нефтяной компании Казмунайгаз, представляющей центрально-азиатский регион в некоторых совместных предприятиях с крупнейшими мировыми компаниями в энергетическом секторе.

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