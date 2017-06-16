Казахстан снизил оценку стоимости расширения проекта Карачаганак вдвое

Оценочная стоимость проекта по увеличению добычи на газоконденсатном месторождении Карачаганак, составлявшая в прошлом году $9 миллиардов, уменьшилась наполовину, сообщил высокопоставленный чиновник в сфере энергетики Казахстана в пятницу.

Стоимость может снизиться ещё больше, сказал генеральный директор ТОО PSA Мурат Журебеков.

PSA является подразделением казахстанской национальной нефтяной компании Казмунайгаз, представляющей центрально-азиатский регион в некоторых совместных предприятиях с крупнейшими мировыми компаниями в энергетическом секторе.