Цены на нефть у полугодовых минимумов на фоне перенасыщения рынка

Цены на нефть колебались вблизи шестимесячных минимумов под давлением сохраняющегося избытка на рынке вопреки попыткам ОПЕК и других нефтеэкспортеров сократить добычу для поддержки рынка.

К 9.40 фьючерсы на нефть Brent торговались по $47,04 за баррель, на 0,30 процента выше предыдущего закрытия.

Фьючерсы на американскую марку WTI повысились на 0,16 процента до $44,53 за баррель.

Однако котировки обеих марок все еще теряют около 13 процентов с конца мая, когда Организация стран-экспортеров нефти продлила соглашение о сокращении добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки еще на девять месяцев до конца первого квартала 2018 года.

Наращивание добычи в США, в основном за счет производства сланцевой нефти, подрывает попытки ОПЕК и других экспортеров сократить добычу.

Американский инвестиционный банк Jefferies сообщил, что низкие цены на нефть обусловлены "стабильным ростом числа буровых установок в США, недельным увеличением запасов в США, наращиванием добычи в Нигерии и Ливии и недостаточным соблюдением пакта ОПЕК ведущими странами картеля - Ираком и ОАЭ".

Высокий уровень экспорта и добычи в России также является причиной сохраняющегося перенасыщения рынка.

Россия не входит в ОПЕК, однако участвует в сделке картеля о сокращении добычи. Ожидается, что в третьем квартале государство экспортирует 61,2 миллиона тонн (около 5 миллионов баррелей в сутки) нефти по трубопроводам, против 60,5 миллиона тонн во втором квартале, согласно источникам в отрасли и подсчетам Reuters.

На сохраняющийся избыток также указывает то, что трейдеры снова отправляют непроданное сырье на танкеры в ожидании более высоких цен.