Последнее обновление: 14.06.2017 16:35

ЕП и Совет ЕС согласовали дополнительные торговые преференции для Украины

Европарламент и Совет ЕС достигли соглашения по предложениям Еврокомиссии о введении дополнительных торговых преференций для Украины, однако это еще не окончательное их одобрение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЕК.

Эти меры обсуждаются в ЕС уже более полугода: Еврокомиссия предложила их введение еще в сентябре 2016 года.

"Европарламент и Совет ЕС достигли вчера… политической договоренности по поводу предложений Еврокомиссии о (введении – ред.) односторонних торговых мер для Украины. После их вступления в силу Украина получит большее широкий доступ к рынку Евросоюза", - сказал собеседник агентства.

Эти преференции идут в дополнении к уже действующим в рамках зоны свободной торговли ЕС-Украина, созданной cоглашением об ассоциации. Новые меры увеличат количество товаров, которые Украина может экспортировать в ЕС без оплаты таможенных пошлин, отметил пресс-секретарь ЕК. В рамках новых мер, если они заработают, Украина сможет экспортировать ячмень, пшеницу, овес, кукурузу и ряд других зерновых в Евросоюз "на более благоприятных условиях", а также обувь и определенное электронное оборудование, отметил собеседник агентства.

"Что касается дальнейших шагов, то на данный момент у нас есть соглашение на политическом уровне, которое должно быть еще официально принято Советом ЕС и Парламентом. Еврокомиссия надеется, что это произойдет как можно быстрее для обеспечения быстрого вступления (новых мер – ред.) в силу", - отметил он.

blog comments powered by Disqus
<Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование