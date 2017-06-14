Украина привлечет третьего поставщика ядерного топлива

Энергоатом ведет предварительные переговоры с иностранной компанией, которая, кроме присутствующих на украинском рынке Westinghouse и ТВЭЛ, выразила желание выйти на наш рынок. Об этом заявил президент компании Юрий Недашковский.

"Могу приоткрыть завесу, с прошлого года у нас появился третий желающий. Мы отрабатываем их предложения. Пока что - это предложения на уровне предварительных переговоров. Сейчас у нас только два поставщика", - сказал Недашковский.

При этом глава Энергоатома не сообщил других деталей о компании, но напомнил, что еще в 2005 г. в соответствии с президентским указом Энергоатом проводил поиски третьего поставщика, однако компания столкнулась с ситуацией, когда технологией производства необходимого для Украины вида топлива обладала только российская компания ТВЭЛ.

"Украина, Россия, страны Восточной Европы используют топливо другого дизайна. Технологией производства этого топлива на тот момент обладала только российская компания ТВЭЛ. Только компания Westinghouse при содействии правительств США, при финансировании министерства энергетики США в рамках международной программы по ядерной безопасности смогла сделать топливо альтернативной конструкции. Это был долгий путь с 2000 г. и до сегодня. Путь трудный, но очень успешный", - сообщил Недашковский.

Ранее Петр Порошенко заявил о том, что по итогам 2017 г. Украина должна сократить долю ядерного топлива, импортируемого из России до 45% в общем балансе потребления.