Последнее обновление: 14.06.2017 16:35

МТЗ придумал новый турпродукт - участие в сборке трактора «Беларус»

Минский тракторный завод планирует предложить новый туристический продукт - участие в сборке трактора «Беларус» - уже в июне, сообщил специалист по работе среди молодежи предприятия Сергей Сидорович.

Развивать промышленный туризм на предприятии начали с января 2017 года. Экскурсии проводятся по действующему производству.

"Гости посещают два структурных подразделения — корпус сборки тракторов и механический цех № 5, где выпускаются детали, - рассказал С. Сидорович. - Также они знакомятся с выставкой, где могут не только увидеть знаменитую технику, но и посидеть в кабине трактора".

На данный момент предприятие посетили более 1200 человек, из них 275 иностранных граждан.

"Многие знают тракторы «Беларус», но не представляют, как они производятся. Туристам интересно посмотреть на процесс сборки техники, увидеть наш заводской городок", - отметил С. Сидорович.

В ближайшее время в рамках промышленного туризма МТЗ планирует предложить экскурсантам новые виды услуг — покататься на тракторе по территории предприятия и поработать на конвейере.

" Вместе с сотрудниками завода посетители получат возможность выполнить пять операций. В конце экскурсии им выдадут сертификат об участии в сборке трактора", - пояснил представитель предприятия.

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