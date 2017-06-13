Прокуратура Испании обвиняет Криштиану Роналду в неуплате почти 15 млн евро налогов

Прокуратура Испании возбудила дело против португальского футболиста Криштиану Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро ($16,48 миллиона) в период с 2011 по 2014 годы.

По сообщению прокуратуры, нападающий мадридского "Реала" сознательно использовал корпоративную структуру, созданную в 2010 году, чтобы скрыть доходы, полученные в Испании.

Это включает умышленное "невыполнение" футболистом налоговых обязательств в Испании, говорится в заявлении отдела прокуратуры по экономическим преступлениям. При этом отмечается, что четыре пункта обвинения в налоговом мошенничестве основываются на отчете налоговых органов Испании.

"Реал" отказался дать комментарии, а звонки агентству Gestifute, представляющему интересы Роналду, остались без ответа.

Роналду, который в этом месяце принес "Реалу" 12-ую победу в Лиге чемпионов, стал последним в длинном списке футболистов в Испании, которым были предъявлены обвинения в нарушении налогового законодательства. В их числе звёзды "Барселоны" Лионель Месси и Неймар.

В мае Верховный суд Испании отклонил апелляцию Месси и оставил в силе приговор, который вынес суд Барселоны в прошлом году. Год назад аргентинец был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за неуплату налогов на сумму 4,1 миллиона евро. Однако отбывать наказание за решеткой ему вряд ли придется, поскольку, в соответствии с испанским законодательством, тюремный срок, не превышающий двух лет, может быть заменен условным наказанием.

Испанский суд в мае снял обвинения в мошенничестве с Неймара, но он по-прежнему будет принимать участие в судебном разбирательстве, касающемся коррупции при его переходе из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. Бразильский футболист отрицает вину.