В Норвегии построили "Лифт в небо"

В норвежском местечке Луэн открыт фуникулер, который обещает стать одной из самых интересных достопримечательностей региона фьордов.

"Пять минут – и вы на вершине горы, откуда открывается восхитительный вид на окрестности. Фуникулер Loen Skylift расположен в самом сердце Региона фьордов, в Нордфьорде, в местечке Луэн", - пишет портал euromag.ru.

Фуникулер будет работать круглый год, однако основной сезон продлится с конца мая по октябрь – в эти месяцы «лифт» будет подниматься в небо ежедневно. С ноября по апрель достопримечательность открыта с пятницы по воскресенье, а также в национальные праздники.

Отмечается, что новый аттракцион «Лифт в небо» станет неотъемлемым must-see для тех, кто приехал в Норвегию увидеть фьорды. Новый фуникулер поднимается на вершину горы Ховен (1011 метров) всего за 6-7 минут. Там расположен панорамный ресторан на 350 гостей.

Местечко Луэн расположено в 2,5 часа езды от живописного норвежского города Олесунн, построенного в стиле ар-нуво.

Организаторы подчеркивают, что воспользоваться фуникулером и всеми прилегающими объектами инфраструктуры смогут лица с ограниченными возможностями.