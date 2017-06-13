Укртрансгаз открыл на базе подземных хранилищ таможенный склад для газотрейдеров

ПАО "Укртрансгаз" на базе 10 газохранилищ открыл таможенный склад, что даст возможность трейдерам более 1000 дней хранить газ в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) без растаможки. Об этом сообщается на сайте компании.

"После летней совместной работы представителей "Укртрансгаза", НАК «Нафтогаз Украины», Министерства финансов и Энергетической таможни ГФС 1 июня 2017 года приказом № 45 дано разрешение Укртрансгазу на открытие и эксплуатацию таможенного склада на базе украинских ПХГ", - говорится в сообщении.

Отныне таможенное оформление газа, который будет поступать из-за рубежа для хранения в украинских ПХГ, осуществляется в режиме «таможенный склад».

Это дает возможность компаниям, в том числе иностранным, хранить газ на территории Украины в течение 1095 дней без уплаты каких-либо налогов и таможенных сборов при условии дальнейшей транспортировки природного газа по территории Украины. Таким образом, в украинском законодательстве устранены все правовые барьеры для предоставления нерезидентам услуг по хранению природного газа в ПХГ.

"Укртрансгаз является оператором крупнейших в Европе ПХГ общим объемом 31 млрд м3, но в последние годы украинские газохранилища были загружены менее чем на 50%. Существующие свободные мощности хранения планируется предложить иностранным трейдерам. В первую очередь оператор украинской ГТС и системы газохранилищ планирует продавать услуги хранения газа трейдерам из соседних стран, где существует дефицит газовых хранилищ – Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Молдовы. В каждой из этих стран были заявлены планы по увеличению мощностей хранения газа (например, в Польше – на 0,63 млрд м3, в Словакии – на 0,89 млрд м3, в Румынии – на 1,6 млрд м3, в Болгарии – на 0,45 млрд м3). Реализация таких планов потребует значительных инвестиций, в то время как Украина уже сегодня готова предоставлять услуги по хранению газа объемом более 14 млрд м3 по самой низкой цене в Европе (около 0,4 евро/МВт за цикл хранение)", - отметили в "Укртрансгазе".

Внедрение новой услуги увеличит доходы от деятельности по хранению газа и, соответственно, отчисления в государственный бюджет Украины.

«Стоит отметить, что такой шаг по открытию таможенного склада является последовательным элементом долгосрочной стратегии Укртрансгаза по интеграции в газовый рынок Европы и созданию газового хаба в Украине», – прокомментировал знаковое событие временно исполняющий обязанности президента ПАО «УКРТРАНСГАЗ» Мирослав Химко.

Ранее таможенное оформление природного газа, транспортируемого на таможенную территорию Украины для его хранения в ПХГ, возможно было проводить только в таможенном режиме «транзит». Также положениями Таможенного кодекса Украины установлены сроки транзитных перевозок трубопроводным транспортом - 31 сутки. Такие условия не были экономически приемлемыми для большинства иностранных газовых трейдеров.