Беларусь впервые обошла РФ по поставкам сжиженного газа в Украину

В мае 2017 г. в Украину было импортировано 32,8 тыс. т сжиженного газа из России, что на 51% меньше, чем годом ранее, и на 46% меньше, чем в апреле 2017 г. При этом резко возросли поставки газа из Беларуси. Об этом сообщает OilNews, ссылаясь на данные исследования Консалтинговой группы А-95.

Снижение российских поставок эксперты связывают с новым порядком экспорта СУГ из России. С 1 мая 2017 г. экспорт в Украину должен проходить обязательное согласование с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК). На данный момент точно известно, что такое разрешение получил экспортер газа Роснефти в Украину компания Proton Energy Group S.A. На ее счету поставка в мае 26,2 тыс. т. СУГ в Украину.

Оставшиеся российские объемы приходятся на Лукойл, Сибур и Газпром. По данным трейдеров, эти экспортеры догружали апрельские объемы.

Эксперты также обращают внимание на отсутствие поставок от компаний Сергея Курченко, которые, якобы, также получили разрешения ФСТЭК.

В российских поставках исключением является ресурс казахской компании Спектр трейдинг, который поставляется в рамках программы давальческой переработки на Оренбургском ГПЗ Газпрома. В мае этот поставщик отправил в Украину 2 тыс. т СУГ.

Падение российских поставок было компенсировано ростом импорта из Беларуси. В мае 2017 г. с этого направления поступило 50,1 тыс. т газа, что почти вдвое больше, чем в апреле 2017 г. и на 74% больше, чем в мае 2016 г. Беларусь впервые за годы наблюдений обошла РФ по объемам поставок газа в Украину. Железнодорожный импорт шел из трех основных источников: Белорусского ГПЗ (Речица), Мозырского НПЗ и с ГНС Трансэкспедиции в Витебске. В том числе автомобильным транспортом из РБ ввезли 11,7 тыс. т сжиженного газа, основной объем которого пришелся на отгрузки Белоруснефти.

"Результатом нового порядка экспорта газа из России стало не только усиление белорусских поставщиков, но и снижение котировок в Бресте вследствие переизбытка предложения из России. Это спровоцировало падение оптовых цен в Украине, которое уже докатилось до автозаправочных станций", - заявил эксперт А-95 Артем Куюн.

По предварительной информации, учитывающей прогноз внутреннего производства на уровне 35 тыс. т газа, баланс национального рынка в мае ожидается на уровне 130 тыс.