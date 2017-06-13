Белорусские предприятия сокращают персонал, но официально безработица в стране не растет

Белорусские предприятия активно сокращают персонал, но официально безработица в стране не растет. О парадоксах на местном рынке труда и возможных последствиях написала в своем репортаже DW.

Согласно данным государственной статистики, только в Брестской области в течение одного месяца количество уволенных более чем на полторы тысячи человек превысило численность трудоустроенных. При этом официальный уровень безработицы на 1 мая 2017 года остался неизменным - 1,2% от экономически активного населения.

Трудоустроить всех не получилось

Первомайский показатель взят для сравнения не случайно. После стихийных акций протеста, охвативших регионы Беларуси в конце зимы - начале весны нынешнего года и вызванных декретом "о тунеядстве", Александр Лукашенко распорядился до 1 мая трудоустроить всех безработных в стране.

"Надо определить места, куда должны прийти люди за работой, создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей", - заявил он на одном из совещаний, посвященном проблеме занятости.

В течение мая белорусские чиновники различного ранга уверяли, что эту проблему удалось решить (правда, конкретных цифр не приводилось), и только в начале июня появились официальные статистические данные, которые свидетельствуют: безработица в стране не исчезла вовсе, но перестала расти. И все это на фоне кадровых сокращений на многих предприятиях и в организациях.

Нет стимула регистрироваться безработным

Эксперты находят объяснение такому парадоксу в том, что в первую очередь увольнения затронули работающих пенсионеров, которые впоследствии не обращаются в центры занятости. Однако официально получать статус безработного не спешат и белорусы, находящиеся в трудоспособном возрасте. По словам экономиста, эксперта в сфере занятости Павла Селивоника, причина кроется как в отсутствии достойных по оплате труда вакансий, так и в мизерном размере пособия по безработице.

"В большинстве случаев это пособие редко превышает 10 евро в месяц в эквиваленте в белорусских рублях, и нет никакого стимула, чтобы соблюдать формальности, необходимые для получения такой суммы", - объясняет Селивоник. В результате, отмечает эксперт, многие предпочитают заниматься поиском работы самостоятельно, в том числе и в теневом секторе экономики.

Вакансии как формальность

Слова Селивоника подтверждает жительница Бреста Елена Милявская, которая за последний год на собственном опыте испытала все прелести трудоустройства с помощью государственной службы занятости. Будучи экономистом по образованию, Елена, по ее признанию, уже во время первого визита в это учреждение распрощалась с иллюзиями быстро найти работу по специальности.

"Хотя вакансии экономиста в базе данных присутствовали, на самом деле многим нанимателям требовались бухгалтера, инспектора по кадрам или делопроизводители, которые бы попутно выполняли и другие обязанности", - указывает брестчанка. При этом, по ее словам, зачастую предлагалась работа лишь на половину или на четверть ставки, а также на подмену сотрудниц, которые находились в декретном отпуске.

"Были случаи, когда на собеседовании представители организаций честно признавались, что новые сотрудники им не нужны, но в исполнительных органах власти требуют - хотя бы формально - отчитываться о создании рабочих мест", - вспоминает Елена Милявская. В итоге она нашла работу маркетолога через кадровое агентство, а официальные сообщения о снижении числа безработных воспринимает с иронией.

На заработки - в Польшу

Еще один житель Бреста, попросивший называть его только по имени Евгений, в ближайшие дни собирается уехать в Польшу до окончания сезона заготовки овощей и фруктов. Евгений говорит, что уже третий год отправляется на заработки в соседнюю страну на летний и осенний период, избегая каких-либо формальностей.

"Я приезжаю на то время, когда местным фермерам нужны рабочие руки при сборе урожая сначала в теплицах, а затем на открытом грунте и в садах", - делится своим польским опытом трудоустройства мужчина, уточняя, что за три-четыре месяца может заработать примерно столько же, сколько многие белорусы получают за год.

В нынешнем году у Евгения и ему подобных жителей приграничных территорий появились неожиданные конкуренты в лице студенческих отрядов, сформированных Белорусским республиканским союзом молодежи (БРСМ). Как сообщил первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Виктор Иванов, в течение лета планируется отправить в Польшу около 500 студентов и старшеклассников, которые будут заняты на сельхозработах, в строительстве и сфере услуг.

Эта новость уже вызвала неоднозначную реакцию в молодежной среде и оппозиционно настроенной части белорусского общества, поскольку БРСМ считается провластной организацией, которая призвана воспитывать своих активистов в духе лояльности к существующему в Беларуси политическому режиму. "Получается, что, вопреки идеологическим установкам, теперь и у членов БРСМ появилась возможность официально подзаработать за границей, а не на родине, где власти не могут обеспечить им достойную оплату труда хотя бы на время каникул", - констатирует эксперт в сфере занятости Павел Селивоник.