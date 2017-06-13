КГБ сообщил о задержании в 2017 году восьми человек, связанных с терроризмом

Комитет госбезопасности Беларуси в 2017 году задержал восемь человек, причастных к террористической деятельности. Об этом заявил председатель КГБ Валерий Вакульчик .

"Мы в этом году задержали восемь террористов, в прошлом году — 17, в позапрошлом – 21", - сказал Вакульчик.

По его словам, "это лица, которые причастны к террористической и экстремистской деятельности, которые находились в международном розыске, которые были в Сирии".

"Один из них приехал из Германии", - добавил Вакульчик, уточнив, что он был задержан совместно с органами МВД.

У него было взрывное устройство, он готовился к совершению террористического акта в Европе.

"Мы не можем допустить, чтобы у нас в стране были такие происшествия, гибель людей, которые происходят в некоторых других странах. Мы должны очень серьезно к этому относиться", - сказал глава КГБ.