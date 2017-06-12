В Беларуси физлица смогут покупать валюту на бирже уже в этом году

Уже в этом году белорусские граждане смогут покупать иностранную валюту на Белорусской валютно-фондовой бирже. БВФБ технически и морально готова к прямому участию физлиц в торгах, сообщил председатель правления организации Андрей Аухименя.

Однако существуют моменты, которые следует урегулировать на уровне нормативно-правовых документов Нацбанка. По словам специалиста, в этом году белорусы смогут выходить на биржу, но пока не самостоятельно, а от имени банков. Обещают, что процедура будет простой.

«Гражданин сможет оформить интернет-банкинг или в мобильном банкинге заявку, и она пойдет на биржу. Прямой выход физлиц прописан у нас в плане по либерализации на начало 2018 года», - уточнил Андрей Аухименя.

В итоге гражданин сможет приобрести валюту по курсу, который отличается от установленного в банке.