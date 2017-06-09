Китайская биржа купила украинский банк

08 июня 2017 Фонд государственного имущества Украины и Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) заключили договор купли-продажи 99,9% акций Украинского банка реконструкции и развития. Об этом сообщается на сайте Фонда госимущества.

После подписания договора Председатель Правления, Генеральный директор компании Bohai Commodity Exchange Co., Ltd Ян Дун Шенг поблагодарил Фонд государственного имущества за работу с ВОСЕ и выразил надежду на сотрудничество над другими проектами, а также предложил ФГИУ заключить Меморандум о сотрудничестве.

«Теперь, когда у нас есть банк, мы будем плодотворно работать над тем, чтобы помогать Украине проводить эффективную приватизацию, и будем распространять информацию об украинских приватизационных перспективах среди своих клиентов», – подчеркнул Ян Дун Шенг.

Глава ФГИУ Дмитрий Парфененко отметил, что Фонд рассматривает этот проект как пилотный, после которого будут реализованы и другие, не менее важные проекты в рамках дальнейшего сотрудничества: «Приветствую приход крупной китайской компании на украинский рынок. Мне приятно, что именно ваша компания стала партнером Фонда. Мы с вами сделали хороший почин на будущее. Ваш опыт очень ценен для нас».

BOCE приобрела пакет акций УБРР по цене 82,83 млн. грн.

BOCE – самая крупная спотовая товарная биржа в Китае с годовым обором в 1 трлн. долл. США. Компания основана в 2009 году при участии частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзинь, КНР.