Риски для экономики еврозоны сбалансированы, базовая инфляция остается низкой - Драги

Глава Европейского центробанка Марио Драги в четверг сказал, что рост ВВП еврозоны пока не трансформировался в ускорение инфляции, однако добавил, что риски для прогноза экономики стали сбалансированными.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг оставил денежно-кредитную политику без изменений, но отказался от фразы о возможности дальнейшего снижения ставок в случае необходимости, так как инфляция остается ниже желаемого уровня, несмотря на ускорение экономического роста.

"Мы отказались от фразы о готовности к снижению ставок, поскольку побочные риски для инфляции исчезли... если эти риски возникнут снова, мы, несомненно, будем готовы снизить ставки", - сказал Драги на пресс-конференции.

Драги отказался от традиционного упоминания "понижательных рисков" для прогноза экономики еврозоны, вместо этого сказав, что теперь риски "в целом сбалансированы".

Широко ожидавшееся изменение формулировок в заявлении ЕЦБ отражает ускорение восстановления экономики еврозоны в последние месяцы и, скорее всего, будет воспринято как признак подготовки регулятора к отказу от агрессивных мер стимулирования.

"Данные... подтверждают увеличение движущей силы в экономике еврозоны, которая, по прогнозам, будет расширяться несколько быстрее, чем ожидалось ранее", - сказал Драги.

Тем не менее глава ЕЦБ добавил, что расширение экономики еще должно трансформироваться в улучшение динамики инфляции.

"На данный момент показатели базовой инфляции остаются низкими. В связи с этим необходима крайне существенная степень аккомодативной монетарной политики для нарастания базового инфляционного давления и поддержки общей инфляции в среднесрочной перспективе", - сказал Драги.

ЕЦБ оставил депозитную ставку overnight на уровне минус 0,40 процента годовых. Основная ставка рефинансирования по-прежнему составляет 0,00 процента, а ставка экстренного кредитования - 0,25 процента.