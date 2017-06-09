Экспортная пошлина на калийные удобрения в Беларуси снижена

Указом № 202 от 6 июня 2017 г. ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения снижена с 55 до 20 евро за 1 тонну.

«Установить с 1 апреля по 31 декабря 2017 г. ставку вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения (код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 3104), вывозимые с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (за исключением калийных удобрений, вывозимых в Азербайджанскую Республику, Грузию, Республику Сербия и Туркменистан), в размере 20 евро за 1000 килограммов», - говорится в документе, размещенном на сайте Национального центра правовой информации.

Совету министров при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2017 год предписано учесть положения указа.

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2017 г.