Последнее обновление: 09.06.2017 17:24

Экспортная пошлина на калийные удобрения в Беларуси снижена

Указом № 202 от 6 июня 2017 г. ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения снижена с 55 до 20 евро за 1 тонну.

«Установить с 1 апреля по 31 декабря 2017 г. ставку вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения (код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 3104), вывозимые с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (за исключением калийных удобрений, вывозимых в Азербайджанскую Республику, Грузию, Республику Сербия и Туркменистан), в размере 20 евро за 1000 килограммов», - говорится в документе, размещенном на сайте Национального центра правовой информации.

Совету министров при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2017 год предписано учесть положения указа.

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2017 г.

blog comments powered by Disqus
<Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование