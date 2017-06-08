Развитие цифровых технологий радикально меняет модель глобальных инвестпотоков - ЮНКТАД

Стремительное развитие цифровых технологий радикально меняет модель глобальных инвестиционных потоков. Цифровые многонациональные корпорации привлекают и вкладывают огромные средства, говорится в новом докладе о мировых инвестициях , подготовленном Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

При этом в настоящее время 75 из 100 ведущих корпораций в этой сфере деятельности сосредоточены в трех странах - США, Великобритании и Германии. А десять из одиннадцати Интернет- платформ находятся в США.

Цифровые многонациональные компании, такие, как Интернет-платформы, компании, предоставляющие цифровой контент, а также обеспечивающие электронную торговлю, развиваются значительно более быстрыми темпами, чем другие многонациональные корпорации. 70% своей продукции эти компании продают за рубежом и только 40% их активов находится за пределами страны базирования.

На сегодня только четыре из 100 цифровых компаний - гигантов имеют штаб-квартиры в развивающихся государствах.

"Цифровая экономика играет важную роль в привлечении инвестиций. Инвестиции имеют решающее значение для развития цифровых технологий. Развивающиеся страны не должны оставаться в стороне. Нам необходимо взять на вооружение политику, которая поможет добиться сокращения разрыва в глобальных инвестициях в цифровые технологии", - отметил генеральный секретарь ЮНКТАД Мукиса Китуйи, чьи слова приводятся в сообщении центра новостей ООН.

В новом докладе отмечается, что в 2017 году общий объем прямых иностранных инвестиций может вырасти на 5% по сравнению с предыдущим годом и составить $1,8 трлн. Столь незначительный рост инвестиций ожидается и в 2018 году. В 2016 году потоки инвестиций сократились.

Больше всего средств инвесторы вкладывают в экономику США, Великобритании и Китая. Россия заняла десятое место в списке наиболее привлекательных для инвесторов стран, и четырнадцатое - в списке крупнейших стран-инвесторов.