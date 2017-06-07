Евро усилил падение на слухах о снижении прогноза инфляции в еврозоне

Доллар США стабилен к иене и фунту стерлингов, тогда как евро усилил снижение практически ко всем основным валютам мира на сообщениях источников, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен снизить прогноз роста потребительских цен в еврозоне.

Как сообщалось со ссылкой на информированные источники, ЕЦБ в ходе заседания, которое завершится в четверг, планирует снизить прогноз инфляции на 2017-19 годы примерно до 1,5% в каждый из этих годов. Текущий предполагает рост потребительских цен на 1,7% в 2017 году, на 1,6% в 2018 году и на 1,7% в 2019 году.

Кроме того, инвесторы рассчитывают получить от ЕЦБ сигналы о том, как быстро он планирует сворачивать стимулирующую политику в будущем. Некоторые эксперты полагают, что тон заявления ЕЦБ по итогам заседания и высказываний М.Драги станет менее "голубиным" - это будет указывать на признание Центробанком усиления экономики еврозоны и ослабления политических рисков.

Помимо этого, в четверг в Великобритании пройдут парламентские выборы. Если Консервативная партия Великобритании, лидером которой является премьер-министр Тереза Мэй, наберет достаточное количество голосов избирателей, чтобы получить большинство в парламенте, курс фунта стерлингов резко вырастет, ожидают эксперты.

В среду курс фунта к доллару стабилен и по состоянию на 15:49 мск торгуется на уровне $1,2910 по сравнению с $1,2911 на закрытие предыдущей сессии.

Евро к этому времени упал к американской валюте до $1,1230 по сравнению с $1,1277 на закрытие рынка во вторник. В течение торгов евро опускался до $1,1206. К японской валюте евро упал до 122,80 иены с 123,38 иены во вторник.

Курс доллара к иене составляет 109,37 иены против 108,41 иены накануне.