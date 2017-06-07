Последнее обновление: 07.06.2017 17:49

К 2023 году связь поколения 5G будет доступна по всей Японии

Три ведущих оператора мобильной связи в Японии начнут предоставлять услуги связи поколения 5G с 2020 г, а к 2023 г. планируют, что она станет доступна на всей территории страны.

Ожидается, что операторы NTT Docomo, KDDI и SoftBank Group инвестируют $45,7 млрд в развертывание услуг беспроводной связи пятого поколения по всей стране. Для сравнения: переход к стандарту 4G обошелся операторам в $54,8 млрд, пишет Nikkei Asian Review .

Первые зоны доступности 5G обустроят в Токио и других районах, где в 2020 г. будут проведены мероприятия Летних Олимпийских игр. Инвестиции в первые базовые станции начнут вкладывать в 2019 г.

Новая технология обеспечит скорость передачи данных в 100 раз быстрее, чем текущий стандарт 4G. Например, ожидается, что новая сеть позволит беспилотным автомобилям общаться друг с другом всего за 0,001 с, что значительно уменьшит вероятность аварии.

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