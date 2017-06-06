Последнее обновление: 06.06.2017 18:45

Курс катарской валюты опустился до минимальной отметки с 2009 года

Курс национальной валюты Катара катарского риала упал на фьючерсных рынках до самой низкой отметки с 2009 года на волне опасений ухудшения его экономического положения после разрыва отношений с рядом арабских стран, в том числе, соседями по региону, сообщило агентство Reuters.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы и Маврикий.

Так, по данным Reuters, на межбанковском валютном рынке за один доллар США во вторник дают 3,6470, что является самым низким показателем с июня прошлого года. При этом Центральный банк Катара выставил курс 3,64 риала за один доллар, курс обмена катарской валюты варьируется вокруг этого значения.

blog comments powered by Disqus
<Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование