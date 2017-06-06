ЦБ РФ предсказал ускорение инфляции из-за плохой погоды

Необычно холодная погода в центральной части России обернется значительными потерями в урожае и приведет к ускоренному росту цен. Об этом предупреждает ЦБ РФ в бюллетене "О чем говорят тренды".

В первую очередь пострадает производство овощей, на импортозамещение которых в 2015-16 гг были брошены государственные ресурсы.

Из-за холодной погоды сельзопроизводители были вынуждены отложить посевную, произошла задержка в опылении сельхозкультур. Кроме того, заморозки в мае привели к гибели завязей цветковых растений.

На начало мая было для выращивания овощей было засеяно на 19% меньше площади, чем год назад. "В результате неизбежны потери урожая плодоовощных культур и более позднее поступление нового урожая на рынок", - предупреждает ЦБ.

Эти процессы окажут неблагоприятное воздействие на продовольственную инфляцию, считает центробанк: сезонное снижение цен на фрукты и овощи будет "смещено на более позднее время" и будет носить "менее выраженный характер".

В результате инфляция в третьем квартале ускорится и превысит цель ЦБ в 4%.

"Возможный рост инфляционного давления во второй половине года может повысить риски для удержания инфляции вблизи цели на среднесрочном горизонте", - подчеркивают эксперты ЦБ.

По данным Росстата на начало мая инфляция РФ замедлилась до 4,1% - минимального значения в современной истории России. По оценке ЦБ, этому помогло укрепление рубля, а также хороший урожай 2016 года, который ограничил рост цен на продовольствие.