Нефть дорожает на фоне скандала вокруг Катара, фунт стабилен после атаки в Лондоне

Цены на нефть выросли на 1 процент в понедельник, прежде чем развернуться вниз, на фоне дипломатического скандала с участием ведущих энергетических держав арабского мира, тогда как фунт стерлингов ослаб лишь незначительно после смертоносной атаки в Лондоне, произошедшей за несколько дней до национальных парламентских выборов.

Доллар сошел с минимумов семи месяцев, установленных в пятницу в ответ на разочаровывающую трудовую статистику США, в то время как доходность американских гособлигаций выросла, и рынки сигнализировали, что ждут повышения процентных ставок ФРС на следующей неделе.

Европейские фондовые индексы незначительно снизились, не сумев воспользоваться положительным импульсом с азиатских площадок, при том что некоторые рынки закрыты в связи с праздниками.

Основной индекс Катарской фондовой биржи упал более чем на 7 процентов после того, как Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив страну в поддержке террористических организаций.

Этот шаг привел к обострению спора о поддержке Катаром "Братьев-мусульман", старейшего в мире исламистского движения.

Фондовый рынок Дубая просел на 0,7 процента, а основной индекс Саудовской фондовой биржи потерял 0,5 процента.

Катар является крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) и ведущим поставщиком конденсата.

Цены на нефть марки Brent повысились более чем на 1 процент в определенный момент торгов, восстановив часть потерь прошлой недели, но затем перешли к снижению. К 13.25 МСК Brent торговалась на отметке $49,90 за баррель, на 0,1 процента ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

"Надбавка за геополитический риск на данный момент не заложена в цену нефти, (однако) если напряженность между ключевыми добытчиками ОПЕК, такими как Саудовская Аравия, Иран и Ирак, возрастет, то рынок начнет обращать на это внимание", - сказал нефтяной аналитик Вирендра Чаухан из Energy Aspects.

Британский фунт стерлингов подешевел на полцента к доллару после третьего менее чем за три месяца нападения боевиков в Великобритании, но восстановил позиции и торговался вблизи $1,2910, на 0,1 процента выше уровня предыдущего закрытия.

Нападение произошло лишь за пять дней до национальных парламентских выборов, и опросы показали, что партия британского премьер-министра Терезы Мэй сократила отрыв от оппозиции.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, поднялся на 0,1 процента, достигнув минимальной отметки с 9 ноября после выхода пятничной статистики, которая указала на меньший, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в США в мае.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая снизилась в пятницу, поднялась на 1,4 базисных пункта до 2,173 процента.

Евро ослаб на 0,2 процента до $1,1254, а японская иена потеряла 0,1 процента, снизившись до отметки 110,54.

Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific без учета Японии повысился на 0,2 процента. Японский фондовый индекс Nikkei закрылся снижением менее чем на 0,1 процента.

Цены на золото достигли шестинедельного пика $1,282 за унцию, что трейдеры связывают с американской статистикой и уменьшением перспектив агрессивного повышения ставок ФРС.