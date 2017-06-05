Последнее обновление: 05.06.2017 15:24

Переговоры по кипрскому конфликту возобновятся в июне

До конца июня будут возобновлены переговоры по проблеме воссоединения Кипра. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник, 5 июня, в Нью-Йорке после продолжавшейся почти пять часов встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и лидером непризнанной международным сообществом Турецкой Республики Северного Кипра Мустафой Акынджи.

Новая встреча с участием Великобритании, Турции и Греции пройдет в Женеве, конкретной даты пока не называется. Переговоры начнутся с обсуждения проблем территории, собственности, организации управления и разделения властных полномочий, сообщила ООН. "Оба лидера и генсек ООН договорились о том, что все темы должны будут обсуждаться по принципу взаимозависимости", - сообщил советник Гутерриша Испен Барт Эйд агентству Reuters.

Переговоры по кипрскому конфликту под эгидой ООН были прерваны в конце мая, поскольку стороны не могли договориться об общих условиях дальнейших консультаций.

Одним из главных вопросов преодоления конфликта, тянущегося с 1974 года, является система держав-гарантов. Греческая сторона считает эту систему анахронизмом и предлагает заменить ее договором о дружбе и сотрудничестве между Кипром, Грецией и Турцией. Греки-киприоты настаивают на том, что воссоединение острова и создание федеративного государства возможно лишь при выполнении двух условий.

Великобритания, Греция и Турция должны отказаться от роли стран-гарантов безопасности Кипра. Кроме того, греческая стороны требует вывода с северной части острова турецких военных. Власти Турции настаивают на сохранении системы и продолжении дислоцирования турецкого военного контингента на острове. По мнению Анкары, присутствие 35 турецких военных на севере Кипра необходимо для обеспечения безопасности проживающего на полуострове турецкого меньшинства.

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