Последнее обновление: 05.06.2017 15:24

Уже шесть арабских стран объявили о разрыве дипотношений с Катаром

Правительство Йемена вслед за Бахрейном, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией разорвало свои дипломатические отношения с Катаром и подтвердили информацию о выводе Катара из арабской коалиции, которая ведет борьбу с хуситами. Об этом сообщает Al Arabia.

Телеканал отмечает, что Сана (столица Йемена) обвинила Катар в поддержке находящихся в Йемене радикальных группировок.

Также о разрыве дипотношений с Дохой заявило и правительство Ливии, сообщает телеканал Sky News Arabia.

«Практика Катара по борьбе с ополчением хуситов и поддержке экстремистских формирований вышла наружу», — приводит телеканал текст заявления правительства Йемена.

Ранее в понедельник, 5 июня, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» и дестабилизации внутренней ситуации в арабских государствах. Все четыре страны отметили, что закроют транспортное сообщение с Катаром. Так, несколько авиаперевозчиков уже объявили о прекращении полетов в Доху, среди них FlyDubai.

Помимо этого, исламская военная коалиция по главе с Эр-Риядом, состоящая из Египта, Бахрейна, ОАЭ и ряда других стран, прекратили участие Катара в операции против ИГ.

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