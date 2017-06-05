Саудовский политолог оценил последствия экономической блокады Катара

Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн установили экономическую блокаду вокруг Катара, которая подорвет его экономическое положение, считает саудовский политолог Ахмед аль-Фарадж.

Уже пять арабских государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен, Египет и ОАЭ — в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Была закрыта сухопутная граница с этой страной и прекращено морское и авиасообщение.

"Катар экспортирует до 70% товаров, при этом подавляющее большинство из них ввозятся в страну через единственный наземный КПП, который существует на границе с Саудовской Аравией. Катар сильно пострадает экономически, если учесть, сколько фур с товарами сейчас встанут из-за запрета на пересечение саудовской границы", - отметил эксперт в эфире телеканала Sky News Arabia.

Кроме того, по его словам, национальный авиаперевозчик эмирата Qatar Airways до принятого решения Эр-Риядом занимал второе место по числу авиаперевозок в Саудовской Аравии, а сейчас авиакомпания теряет этот большой сегмент рынка.

По информации саудовского новостного портала "Аджиль", решение саудовского футбольного клуба "Аль-Ахли" о разрыве спонсорского контракта с авиакомпанией Qatar Airways может принести компании убытки в размере 18,5 миллионов долларов. Этот контракт был заключен в октябре 2014 года на три года с возможностью продления на два года.