Врачи констатируют снижение доступности медицинской помощи в России

Российские врачи констатируют снижение доступности медицинской помощи в стране. Причиной негативных перемен большинство медиков называют оптимизацию здравоохранения, пишут "Известия".

В ходе недавнего опроса фонда независимого мониторинга "Здоровье" такую точку зрения озвучили 75,6% из 6,1 тысячи медработников из 85 субъектов РФ.

По словам директора фонда, члена центрального штаба ОНФ Эдуарда Гаврилова, половина (48,4%) опрошенных медработников осведомлены о том, что оптимизация так называемых неэффективных медицинских организаций продолжалась и в 2016 году, и в I квартале 2017-го. Две три (65,5%) опрошенных при помощи мобильного приложения "Справочник врача" назвали следствием оптимизации рост объема платных услуг в государственных медицинских организациях.

В ходе опроса более половины врачей и медсестер (60,9%) также посетовали на рост профессиональной нагрузки за 2016 год и I квартал 2017 года, причем 77,5% респондентов связывают это с оптимизацией поликлиник и больниц. Абсолютное большинство (92,7%) медперсонала уверено в том, что рост возложенной на них профессиональной нагрузки также негативно отражается на качестве оказываемой ими помощи.

Президент Ассоциации медицинских сестер России Валентина Саркисова напомнила о том, что, согласно, данным международных исследований, нагрузка в шесть и более пациентов на одну медсестру представляет риск для больного. "Всего один человек сверх нормы увеличивает риск смертности пациентов и нежелательных последствий лечения на 7%", - говорит она.

В Минздраве РФ не согласны с выводами фонда "Здоровье", отмечает издание. В ведомстве настаивают на том, что результаты опросов фонда опровергаются самой реальностью: продолжительность жизни россиян последовательно увеличивается, смертность сокращается, а квалифицированная медицинская помощь существенно более доступна, чем ранее.

По данным Счетной палаты России, только в этом году в ходе оптимизации будет ликвидировано 15 поликлиник и больниц, 581 учреждение будет реорганизовано. Всего к концу 2018-го по сравнению с 1 января 2014 года количество больниц сократится на 11,2%, а поликлиник - на 7,2%.

Как отмечает доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова, "пропускную способность" системы здравоохранения определяет количество врачей и стационарных коек. С 2012 по 2015 год в России в результате оптимизации обеспеченность населения практикующими врачами снизилась на 2%, число коек уменьшилось на 11%, в сельской местности фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов стало меньше на 5%, а участковых больниц - на 24%. При этом поток пациентов увеличился на 0,6%.