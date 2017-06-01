Россия катастрофически теряет время, Путин не готов к реформам - Кудрин

Россия продолжает накапливать отставание от мира, в то время как руководство страны не осознает необходимость реформ. Об этом в интервью Bloomberg заявил экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

По его словам, стратегия возвращения к росту, подготовленная ЦСР, вряд ли будет одобрена полностью. Она включает давно известные рецепты - снижение роли государства в экономике, борьбу с зависимостью от нефти, инвестиции в образование, модернизацию инфраструктуры и улучшение связей с Западом, чтобы расширить доступ к технологиям и стимулировать торговлю, пишет finanz.ru.

Предложенные меры идут вразрез с кремлевской моделью централизованного управления экономикой, вновь выстроенной Путиным, когда цены на нефть были вдвое выше текущих, сказал Кудрин. Эта модель поощряет ближайшее окружение власти, формируя группу состоятельных сторонников, которые противятся любым изменениям.

За 17 лет Путина у власти госкомпании разрослись до рекордных масштабов, заняв 70% экономики (по данным ФАС). Средний прирост российского ВВП составил 1% в год, что втрое ниже среднемировых темпов и в 7 раз ниже показателей первых двух сроков Путина.

"Это потерянное десятилетие для развития", - констатирует Кудрин, который представил свою стратегию во вторник, как раз накануне ежегодной встречи Путина с инвесторами в Санкт-Петербурге, где оба начинали свою политическую карьеру.

Нефтяной шок 2014-15 гг. обвалил российский ВВП на 40% в долларовом выражении, в рублях размер экономики сжался до уровней 2011 года. Реальные доходы населения упали почти на 15%, вернувшись в 2007 год. Объемы ненефтегазового экспорта сократились до минимума за 7 лет.

"Россия катастрофически теряет время, - сетует глава ЦСР. - К сожалению, понимание о необходимости проведения структурных изменений у власти формируется медленно".

Ничего не говорит в пользу того, что в этот раз будет иначе, считает Андрей Колесников, руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского центра Карнеги. "Все прежние попытки авторитарной модернизации в России проваливались, и эту ждет такой конец", - сказал он.

"Власть не будут рисковать попыткой фундаментальных изменений", - согласен бывший министр экономики РФ Евгений Ясин. По его словам, вокруг Путина слишком много людей, которые не заинтересованы в реформах, поскольку не желают лишаться всех привилегий и выгод, доступных им сейчас.