Лукашенко потребовал преодолеть спад в нефтепереработке.

"Нет необходимости еще раз говорить о важности этого вопроса. Когда-то я уже говорил, что этот вопрос сродни независимости нашего государства. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить энергетическую независимость и безопасность Беларуси. Мы должны выработать план действий по выводу нефтеперерабатывающих предприятий из существующей плохой ситуации", - заявил он сегодня на совещании о стратегии развития отрасли.

А. Лукашенко отметил, что нефтепереработка - это стратегическая отрасль страны, доля которой в промышленности составляет более 13%, а в экспорте - около 17%.

"Тем не менее ее вклад в белорусскую экономику, к сожалению, снижается. Добавленная стоимость нефтепереработки в ВВП в 2016 году составляет всего полпроцента. Вклад двух нефтеперерабатывающих заводов сопоставим, например, с такой компанией, как "Белтелеком", - сказал он.

По его словам, в 2016 году появилась негативная тенденция во внешней торговле нефтью и нефтепродуктами, сальдо по итогам текущего года оценивается как отрицательное.

"Такая ситуация вызывает серьезные опасения. Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль", - отметил А. Лукашенко.

Он напомнил, что в совершенствование и модернизацию НПЗ вложены немалые деньги, а должной отдачи до сих пор нет. На запланированную в 2015 году глубину переработки нефти более 90% на сегодня так и не удалось выйти.

Лукашенко объяснил снижение эффективности работы влиянием мировой конъюнктуры, значительным падением цен на нефть, но вместе с тем отметил просчеты по определению стратегии развития отрасли, отсутствие четкой программы действий правительства по этому вопросу.

"Некомпетентная подготовка проектов, неграмотное распределение сил и средств привели к увеличению стоимости и сроков строительства (по отдельным проектам аж до пяти лет). Вызывает сомнение, что в декларируемом 2019 году мы окончательно завершим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов", - сказал он.

Александр Лукашенко заявил, что отечественные предприятия оказались не готовы работать в новых условиях мировых цен на нефть, хотя должны были действовать на упреждение.

"А теперь "Нафтан" еле сводит концы с концами и постоянно выпрашивает помощь у государства", - сказал он.

А. Лукашенко также поинтересовался, сколько времени и средств потребуется для завершения модернизации предприятий и повышения эффективности отрасли, какие запланированы источники финансирования.

"Учтите, на первом месте должна быть экономика нефтепереработки, результативность ее работы", - предупредил он.

Лукашенко пояснил, что при согласовании назначения новых директоров "Нафтана" и Мозырского НПЗ им ставились четкие задачи по выработке программ действий в реальной ситуации.

"Времени прошло достаточно, чтобы вникнуть в суть дела. Я их предупреждал, что стать в старую колею и катить по накатанной (а я это вижу из ваших предложений на сегодняшний день) не получится", - добавил он.