Последнее обновление: 01.06.2017 16:26

Лукашенко подписал указ о передаче в концессию новых месторождений нефти

Лукашенко 30 мая подписал указ №196, которым пополнил перечень предлагаемых для передачи в концессию объектов нефтяными месторождениями.

В частности, в перечень вошли нефтяное месторождение "Морозовское" в Светлогорском районе, Южно-Оршанский нефтеперспективный участок, Южно-Копаткевичская нефтеперспективная структура.

Всего для передачи в концессию в целях привлечения инвестиций в геологическое изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых предлагается 15 объектов. Это в том числе месторождения кварцевых песков "Убортская Рудня" (Лельчицкий район) и "Городное" (Столинский район), месторождение доломита "Осинторфское" (Витебская область), проявление благородных металлов "Зуберово" (Столбцовский район).

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