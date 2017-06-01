Киев хочет провести переговоры с ЕС и Россией о переносе точки приема газа

Украина в краткосрочной перспективе хочет провести трехсторонние переговоры с ЕС и РФ о переносе точки приема транзитного газа на российскую границу, говорится в проекте новой энергетической стратегии Украины до 2035 года, которая обнародована в четверг на сайте Минэнерго Украины.

"В краткосрочной перспективе – кардинальный пересмотр контрактных отношений с РФ через переговорный процесс в трехстороннем формате ЕС – Украина – РФ, с целью внесения изменений в схемы приемки-передачи транзитных объемов газа с западной на восточную границу Украины при содействии Европейского союза", - говорится в проекте стратегии, которую должен еще утвердить кабмин Украины.

Еще в 2014 году украинские власти в обращении к руководству Еврокомисии предложили перенести точку приема транзитного газа на украинско-российскую границу.