Индия потеряла статус самой быстрорастущей экономики после резкого замедления роста ВВП

Рост экономики Индии неожиданно замедлился до более чем двухлетнего минимума в квартале, завершившемся в марте, лишив страну статуса самой быстрорастущей крупной экономики в мире, показали данные в среду.

Ежегодный рост ВВП составил 6,1 процента в период с января по март и не дотянул даже до самой низкой границы прогноза опрошенных Рейтер аналитиков на уровне 6,5 процента. Консенсус-прогноз 36 аналитиков предполагал расширение экономики в годовом исчислении на 7,1 процента.

Показатель также оказался ниже роста экономики Китая, который составил 6,9 процента в первые три месяца 2017 года.

Рост оказался минимальным с квартала, завершившегося в декабре 2014 года, когда экономика Индии расширилась на 6,0 процента, свидетельствуют данные Reuters .

Хотя экономисты в целом ожидали, что решение индийского премьера Нарендры Моди в прошлом ноябре вывести из обращения крупные банкноты, будет иметь последствия для экономической активности, масштабы замедления стали неожиданностью.

Экономист ICICI Securities Primary Dealership А. Прасанна назвал данные "весьма шокирующими".

Неожиданное решение Моди было направлено на борьбу с уклонением от уплаты налогов, однако оно ударило по экономике страны, в которой большинство людей получают зарплату и совершают покупки с помощью наличных средств.

В то же время данные о ВВП в период с октября по декабрь, когда нехватка наличности ощущалась наиболее остро, указали на подъем экономической активности.