Кудрин заявил о необходимости приватизировать нефтяной сектор за 7 лет

Экс-министр финансов и глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил о необходимости приватизировать весь нефтяной сектор в России в ближайшие семь-восемь лет. Об этом он заявил, выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Оказывается, что частный сектор быстрее реагирует на все эти новые изменения. Уменьшение государственного сектора, увеличение частного — в наших силах. Это наше черное родимое пятно — то, что мы не сократили государственную экономику, а, наоборот, стали в чем-то возвращаться. Например, нефтяной сектор должен быть приватизирован в ближайшие семь-восемь лет», - заявил Кудрин.

По его словам, сегодня России не нужно государственных компаний. «Государственный статус скорее вред приносит этим компаниям, чем положительный эффект. Нефтяные компании сами справятся», — пояснил он.

В декабре 2016 года Кудрин уже заявлял о необходимости приватизировать госкомпании, в том числе российского ТЭКа. «Государству не нужно сохранять нефтегазовый сектор, в том числе приватизацию «Газпрома» на некоторое время можно отложить. Впоследствии и в газовой отрасли у нас должны расти частные компании», - говорил он, отмечая, что в России «тысячи госкомпаний, так называемых унитарных предприятий, <...> которые должны быть приватизированы, в том числе и в нефтегазовой отрасли».

По словам экс-министра финансов, нефтяной сектор не является каким-то особенным, нерыночным сектором. «Частные нефтяные компании прекрасно справляются со своими задачами в этой сфере», - заявил он, подчеркнув, что российская экономика все равно пойдет по пути приватизации.

В начале декабря 2016 года глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации крупнейшей госкомпании. Покупателями «Роснефти» стали Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Authority: они получили по 9,75% компании.