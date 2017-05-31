Путин отменил часть экономических мер против Турции

Владимир Путин подписал указ об отмене ряда экономических мер в отношении Турции, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства снял ограничения на найм турецких работников, которые действовали в России, и на работу турецких компаний в отдельных сферах.

Путин поручил МИД уведомить Анкару о частичном возобновлении соглашения об условиях взаимных поездок граждан, подписанного в 2010 году. Также президент расширил список турецких подданных, которые смогут посещать Россию без виз.

Теперь исключения касаются членов экипажей турецких самолетов, обладателей служебных паспортов, которые посещают Россию с краткосрочными командировками, и членов их семей.

При этом подчеркивается, что исключения будут действовать только при условии принятия Турцией аналогичных мер.

Москва ввела эмбарго на поставки ряда продуктов из Турции в январе 2016 года. Эти меры стали ответом на атаку турецких ВВС на Су-24 в Сирии.

В начале мая президент Владимир Путин провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. После встречи Путин заявил, что сторонам удалось договориться о "комплексном решении" по снятию торговых ограничений.

Соответствующее заявление стороны подписали 22 мая в Стамбуле. Подписи под документом поставили вице-премьеры двух стран Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек.