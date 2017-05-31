Производственная активность в Китае продолжила расти в мае

Деловая активность в производственном секторе и сфере услуг Китая расширялась устойчивыми темпами в мае благодаря значительным инвестициям в строительство и инфраструктуру, что является хорошей новостью для властей, пытающихся добиться баланса между сохранением стабильного экономического роста и ослаблением долговых рисков.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора Китая составил 51,2 пункта в мае, не изменившись по сравнению с апрельским показателем, сообщило Национального бюро статистики КНР в среду. Аналитики, опрошенные Рейтер, прогнозировали показатель на уровне 51,0 пункта.

Значение выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже - на спад.

По сообщению статистического ведомства, темпы строительства остаются высокими, несмотря на небольшое замедление в предыдущем месяце, на фоне увеличения инвестиций в развитие инфраструктуры, что стимулирует спрос на стальную продукцию.

Как показало отдельное исследование, активность в сталелитейном секторе Китая росла самыми быстрыми темпами за год по мере увеличения новых заказов. Индекс PMI сталелитейного сектора в Китае вырос до 54,8 пункта в мае с 49,1 пункта в апреле, сообщила Китайская федерация логистики и закупок.

Официальный индекс PMI в сфере услуг Китая вырос до 54,5 пункта в мае благодаря расширению коммерческих услуг, таких как розничная торговля и железнодорожный транспорт.

Объем новых заказов остался вблизи показателя апреля на отметке 52,3 пункта, а то время как объем экспортных заказов повысился на 0,1 процентного пункта до 50,7 пункта.

Рост производства немного замедлился - до 53,4 пункта с 53,8 пункта в апреле.