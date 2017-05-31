Около 30 издательств ЕС против изменения правил защиты данных пользователей

Около 30 европейских издательств написали открытое письмо депутатам Европарламента и министрам Совета ЕС, в котором высказались против готовящихся изменений в европейское законодательство о защите персональных данных.

одписи под посланием поставили представители издательских домов, выпускающих немецкие Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel, французскую Le Monde и британскую Financial Times.

Публицисты выступают против тех поправок, которые регулируют использование cookies - фрагментов данных, отправленных веб-сервером и хранимых на компьютерах пользователей. Критику представителей издательской сферы вызвало упрощение процедуры сбора информации, на котором настаивает Брюссель. Если поправки будут приняты, запрос на использование cookies будет направляться всего один раз, причем действие настроек коснется сразу целой совокупности электронных ресурсов.

Делать различия между заслуживающими доверия и менее проверенными веб-ресурсами станет сложнее. По издательствам это может ударить, поскольку электронные СМИ потеряют возможность отслеживать предпочтения пользователей, что неизбежно приведет к падению доходов от адресной рекламы. Кроме того, возрастет неравенство между интернет-тяжеловесами, такими как Google и Microsoft, и отдельными издательскими домами.

Представители стран-членов ЕС, Европарламента и Еврокомиссии в декабре 2015 года согласовали единые стандарты защиты персональных данных в интернете. Положения должны распространиться одновременно на все страны Евросоюза.